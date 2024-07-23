"За войну тут только Путин". В Евросоюзе отвергли обвинения Орбана в "провоенной" политике

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Евросоюз не проводит "провоенную" политику по отношению к Украине, а помогает ей защищаться от российской агрессии. Так глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на обвинения венгерского премьера Виктора Орбана, который сразу после начала председательства своей страны в Совете ЕС посещал Россию и разговаривал с диктатором Владимиром Путиным.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Он отверг обвинения Орбана в том, что ЕС проводит "провоенную" политику по отношению к Украине, напомнив, что "Россия – это агрессор, а Украина защищается, и мы поддерживаем Украину в защите".

"Россия является агрессором, который нарушает Устав ООН, а Украина – жертвой, осуществляя свое фундаментальное право на самооборону. Это просто правда. Политика Европейского Союза не является провоенной политикой. Мы категорически это отвергаем", – сказал Боррель.

Чиновник заявил, что все страны-члены блока негативно настроены против "миротворческой миссии" Орбана.

"Единственный, кто поддерживает войну, – это Путин, призывающий к разделу Украины как предварительного условия для любых переговоров и любого прекращения огня <...> Так что если вы хотите говорить о партии войны, говорите о Путине, а не о Европейском Союзе", – высказался Боррель.

16 июля 2024 года Bild писало, что Орбан направил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором привел краткую оценку его "миротворческой миссии".

Мишель в свою очередь заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины.

Читайте также: "Только не на условиях Путина". Боррель – за справедливый второй Саммит мира с Россией