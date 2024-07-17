"Никаких дискуссий об Украине без Украины". Глава Евросовета ответил на письмо Орбана

Шарль Мишель и Виктор Орбан (Фото: Фото: Nicolas Landemard/EPA)

Президент Европейского совета Шарль Мишель в ответе на письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу его "миротворческой миссии" заявил, что никаких дискуссий об Украине не может происходить без Украины. Документ, датированный 16 июля, попал в распоряжение Радио Свобода.

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В нем Мишель пишет, что председательство в Совете Европейского Союза не играет роли в представительстве организации на международной арене и на это Венгрию не уполномочил Евросовет.

"Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это повторил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении от 5 июля", – подчеркнул Мишель.

Кроме того, он отметил, что принял во внимание мнения и предложения Орбана, и в то же время подчеркнул, что позиция ЕС в отношении Украины согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров в июне.

Также он отверг утверждение Орбана о том, что ЕС якобы проводит "провоенную политику". Он отметил, что Россия – агрессор, а Украина – жертва, реализующая право на самооборону. Поэтому, по его словам, прямой путь к миру – вывод Россией войск из Украины.

Мишель подчеркнул, что ни одна дискуссия об Украине не может проходить без Украины. Он сказал, что направил письмо всем госсударствам-членам ЕС и сообщит о переписке Украины.

"ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай", — резюмировал чиновник.

16 июля Bild писало, что Орбан направил Мишелю письмо, в котором привел краткую оценку встреч с президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и 45-м президентом США Дональдом Трампом, а также добавил собственные предложения для рассмотрения.

В частности, венгерский премьер предложил возобновить дипломатические отношения с РФ и провести переговоры с КНР по поводу "мирной конференции".

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

8 июля Орбан посетил Китай – там встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является "ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне".

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