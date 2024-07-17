"Жодних дискусій про Україну без України". Глава Євроради відповів на лист Орбана

Шарль Мішель наголосив, що прямий шлях до миру – виведення Росією військ з України

Шарль Мішель та Віктор Орбан (Фото: Фото: Nicolas Landemard/EPA)

Президент Європейської ради Шарль Мішель у відповіді на лист прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо його "миротворчої місії" заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України. Документ, датований 16 липня, потрапив у розпорядження Радіо Свобода.

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У ньому Мішель пише, що головування у Раді Європейського Союзу не відіграє ролі в представництві організації на міжнародній арені й на це Угорщину не уповноважувала Єврорада.

"Я чітко заявив про це ще до вашого візиту до Москви, і згодом це повторив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у своїй заяві від 5 липня", – наголосив Мішель.

Крім того, він зазначив, що взяв до уваги думки й пропозиції Орбана, та водночас звертає його увагу, що позиція ЄС щодо України погоджена консенсусом і підтверджена під час останнього саміту лідерів у червні.

Також він відкинув твердження Орбана про те, що ЄС нібито проводить "провоєнну політику". Він зазначив, що Росія – агресор, а Україна – жертва, яка реалізує право на самооборону. Тому, за його словами, прямий шлях до миру – виведення Росією військ з України.

Мішель наголосив, що жодна дискусія про Україну не може відбуватися без України. Він сказав, що надіслав листа всім державам-членам ЄС і повідомить про листування Україну.

"ЄС послідовно прагне створити широку міжнародну підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі Статуту ООН і міжнародного права відповідно до ключових принципів і цілей української Формули миру. Євросоюз не шкодує зусиль, щоб зв’язатися з усіма партнерами в цьому плані, включно з Китаєм", – резюмував посадовець.

16 липня Bild писало, що Орбан надіслав Мішелю листа, в якому навів коротку оцінку зустрічей із президентом Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном, президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом і 45-м президентом США Дональдом Трампом, а також додав власні пропозиції для розгляду.

Зокрема, угорський прем’єр запропонував відновити дипломатичні відносини з РФ та провести перемовини з КНР щодо "мирної конференції".

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що головуюча у Раді Євросоюзу Угорщина представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні".

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