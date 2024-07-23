"Только не на условиях Путина". Боррель – за справедливый второй Саммит мира с Россией

Главный дипломат ЕС поддержал идею привлечения России ко второму Саммиту мира, но не на условиях российского диктатора

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Второй Саммит мира должен состояться с участием России, но точно не на условиях российского диктатора Владимира Путина. Об этом в Брюсселе заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы уже говорили то, что говорили в Швейцарии: следующие шаги требуют привлечения России. Но посмотрите, что сказал Путин во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Это предпосылки Путина. Но, безусловно, мы должны привлекать какую-либо надежду на мир через дипломатические переговоры, но на какой-то другой основе – не на основе Путина", – сказал он.

В целом же Боррель заявил, что считает реальным стремление президента Владимира Зеленского провести второй саммит мира с участием России осенью.

Чиновник отметил, что во время разговора с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой европейские чиновники обсудили дальнейшие шаги после мирного саммита в Швейцарии. Они пришли к согласию, что необходимо привлечь как можно больше партнеров из разных стран мира.

15-16 июня 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит мира. Россию на него не пригласили и сама страна-агрессор отказывается от участия в таких мероприятиях. Полный текст коммюнике: о ядерной и продовольственной безопасности, освобождении пленных. Также в тексте говорится о "вовлечении в диалог между всеми сторонами" для достижения мира.

17 июня глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией, Китаем и другими странами, не участвовавшими в мероприятии.

20 июня глава ОП Ермак заявил, что подготовка ко второму Саммиту мира продолжается, уже известно о планах врага по срыву мероприятия.

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