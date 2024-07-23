"Тільки не на умовах Путіна". Боррель – за справедливий другий Саміт миру з Росією

Головний дипломат ЄС підтримав ідею залучення Росії до другого Саміту миру, але не на умовах російського диктатора

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА)

Другий Саміт миру має відбутися за участі Росії, але точно не на умовах російського диктатора Володимира Путіна. Про це у Брюсселі заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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"Ми вже говорили те, що говорили у Швейцарії: наступні кроки вимагають залучення Росії. Але подивіться, що сказав Путін під час візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Це передумови Путіна. Але, безумовно, ми маємо залучати будь-яку надію на мир через дипломатичні переговори, але на якійсь іншій основі – не на основі Путіна", – сказав він.

Загалом Боррель заявив, що вважає реальним прагнення президента Володимира Зеленського провести другий Саміт миру за участю Росії восени.

Посадовець зазначив, що під час розмови з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою європейські чиновники обговорили подальші кроки після мирного саміту у Швейцарії. Вони дійшли згоди, що необхідно залучити якомога більше партнерів із різних країн світу.

15-16 червня 2024 року у Швейцарії відбувся Глобальний саміт миру. Росію на нього не запросили і сама країна-агресорка відмовляється від участі у таких заходах. Повний текст комюніке: про ядерну та продовольчу безпеку, звільнення полонених. Також у тексті йдеться про "залучення до діалогу між усіма сторонами" для досягнення миру.

17 червня очільник МЗС Швейцарії Кассіс заявив, що хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією, Китаєм та іншими країнами, які не брали участі у заході.

20 червня очільник ОП Єрмак заявив, що підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо зриву заходу.

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