"За війну тут тільки Путін". У Євросоюзі відкинули звинувачення Орбана у "провоєнній" політиці

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Євросоюз не проводить "провоєнну" політику щодо України, а допомагає їй захищатися від російської агресії. Так глава євродипломатії Жозеп Боррель відреагував на звинувачення угорського прем'єра Віктора Орбана, який майже одразу після початку головування своєї країни у Раді ЄС відвідував Росію та розмовляв із диктатором Володимиром Путіним.

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Він відкинув звинувачення Орбана у тому, що ЄС проводить "провоєнну" політику щодо України, нагадавши, що "Росія – це агресор, а Україна захищається, і ми підтримуємо Україну в захисті".

"Росія є агресором, який порушує Статут ООН, а Україна – жертвою, здійснюючи своє фундаментальне право на самооборону. Це просто правда. Політика Європейського Союзу не є провоєнною політикою. Ми категорично це відкидаємо", – сказав Боррель.

Посадовець заявив, що всі країни-члени блоку негативно налаштовані проти "миротворчої місії" Орбана.

"Єдиний, хто підтримує війну, – це Путін, який закликає до поділу України як попередньої умови для будь-яких переговорів і будь-якого припинення вогню <...> Тож якщо ви хочете говорити про партію війни, говоріть про Путіна, а не про Європейський Союз", – висловився Боррель.

16 липня 2024 року Bild писало, що Орбан надіслав президенту Європейської ради Шарлю Мішелю листа, в якому навів коротку оцінку його "миротворчої місії".

Мішель своєю чергою заявив, що жодних дискусій про Україну не може відбуватися без України.

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