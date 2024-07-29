У МЗС Польщі запропонували Орбану вийти з Євросоюзу і створити союз із Путіним

Віктор Орбан під час візиту до Румунії заявив, що Польща веде "лицемірну політику"

Віктор Орбан (Фото: Jim Lo Skalzo/EPA)

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський запропонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану вийти з Європейського Союзу й створити союз з російським диктатором Володимиром Путіним. Слова заступника очільника польського МЗС наводить RFM24.

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Так Бартошевський відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі. Він наголосив, що на відміну від Угорщини, його країна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну не веде бізнесу з Москвою, оскільки це була атака "як на Польщу, так і на США, ЄС і НАТО".

"Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які, очевидно, погано до них ставляться. Чому він не створює ЄС з Путіним і деякими авторитарними державами такого типу? Якщо не хочеш бути членом клубу, завжди можеш вийти", – заявив Бартошевський.

Він додав, що Орбан реалізує антиєвропейську, антипольську та антиукраїнську політику.

Заступник глави МЗС нагадав, що Орбан блокує 2 млрд злотих, що еквівалентно $500 000, які ЄС має переказати Польщі на відшкодування за військову техніку, передану Варшавою Києву.

"Вони чекають там, щоб компенсувати нашу військову допомогу Україні. А він це блокує і каже, що і далі блокуватиме", – сказав Бартошевський.

У суботу, 27 липня, Орбан під час візиту до Румунії заявив, що Польща веде "лицемірну політику", а також змінює баланс сил у Європі через послаблення осі Берлін-Париж на користь нової конфігурації: Лондон, Варшава, Київ, країни Балтії та Скандинавія.

Таким чином, Вишеградська група, яка в інтерпретації Орбана мала базуватися на визнанні сильних Німеччини й Росії й формувати третю важливу силу, ослабла, що, за його словами, є реалізацією "давнього польського плану".

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав у Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

16 липня Орбан написав листа голові Європейської ради Мішелю, в якому закликав відновити дипломатичні відносини з РФ.

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