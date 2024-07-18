Эстония запретила въезд авто с беларускими номерами. Эти ограничения ввели две страны

Такие же ограничения ранее ввели Латвия и Литва

Глава эстонского МИД Маргус Цахна (Фото: EPA)

Эстония запретила въезд в страну на автомобилях с беларускими номерами. Об этом сообщило Министерство иностранных дел страны.

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Глава эстонского МИД Маргус Цахна акцентировал, что запрет на въезд транспортных средств с беларускими номерами в ЕС – единственно верный, "поскольку беларуский режим напрямую помогает внедрению и поддерживает российскую агрессию в Украине".

Такие же ограничения ранее ввели Латвия и Литва, отметил Цахно.

В МИД отметили, что транспортное средство в Эстонии с беларускими номерными знаками должно быть перерегистрировано от пяти дней до 12 месяцев в зависимости от ситуации. Также транспортное средство должно быть задекларировано на таможне в течение шести месяцев.

В 2023 году европейские страны запретили въезд автомобилей на российских номерах. Польша ввела такой запрет с 17 сентября, Финляндия – с 16 сентября, Латвия, Литва и Эстония – с 13 сентября, Норвегия – с 3 октября.

26 июня 2024 года послы стран Европейского Союза достигли принципиальной договоренности о новом пакете санкций против Беларуси. Он направлен прежде всего на борьбу с обходом санкций.

10 июля Польша запретила въезд автомобилей с регистрацией без владельца.

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