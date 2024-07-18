Естонія заборонила в'їзд автівок із білоруськими номерами. Раніше такі обмеження ввели дві країни

Такі ж обмеження раніше запровадили Латвія та Литва

Очільник естонського МЗС Маргус Цахна (Фото: EPA)

Естонія заборонила в'їзд до країни на автомобілях із білоруськими номерами. Про це повідомило Міністерство закордонних справ країни.

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Очільник естонського МЗС Маргус Цахна акцентував, що заборона на в'їзд транспортних засобів із білоруськими номерами до ЄС – єдино правильна, "оскільки білоруський режим безпосередньо допомагає впровадженню та підтримує російську агресію в Україні".

Такі ж обмеження раніше запровадили Латвія та Литва, зазначив Цахна.

У МЗС зазначили, що транспортний засіб в Естонії з білоруськими номерними знаками повинен бути перереєстрований від п’яти днів до 12 місяців, залежно від ситуації. Також транспортний засіб має бути задекларовано на митниці протягом шести місяців.

У 2023 році європейські країни заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія – з 16 вересня, Латвія, Литва й Естонія – з 13 вересня, Норвегія – з 3 жовтня.

26 червня 2024 року посли країн Європейського Союзу досягли принципової домовленості щодо нового пакету санкцій проти Білорусі. Він спрямований насамперед на боротьбу з обходом санкцій.

10 липня Польща заборонила в'їзд автомобілів із білоруською реєстрацією без власника.

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