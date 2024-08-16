Угорщина спростила візовий режим для росіян та білорусів. Вісім країн ЄС звернулися до Єврокомісії

Прапор ЄС (Ілюстративне фото: Frederic Sierakowski/EPA)

Міністри восьми країн Європейського Союзу написали листа до Єврокомісії, в якому повідомили про занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Відповідний лист у своєму акаунті в соціальній мережі X (Twitter) оприлюднив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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Лист адресовано до єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон. У ньому міністри пишуть, що Росія продовжує агресивну війну проти України та активізувала гібридні дії проти країн ЄС та Шенгенської зони. До таких дій належать саботаж, акти насильства й провокації на кордонах.

"Ми всі разом дійшли висновку на нещодавньому саміті НАТО, що ці дії становлять загрозу нашій безпеці. Тому ми із занепокоєнням стежимо за новинами щодо рішення Угорщини розширити свою систему національних карток для громадян Росії та Білорусі", – пишуть міністри.

Вони зазначили, що це рішення становить серйозний ризик для безпеки всіх держав – членів ЄС.

"Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки", – заявили представники країн.

Лист підписали очільники МЗС, міністри внутрішніх справ та юстиції Латвії, Естонії, Швеції, Литви, Норвегії, Фінляндії, Ісландії та Данії.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

5 серпня 67 євродепутатів закликали розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони після рішення Будапешта спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.

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