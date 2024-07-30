У ЄС відреагували на рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів

Очільник Європейської народної партії Манфред Вебер вважає, що це може створити лазівки для шпигунської діяльності

Прапор ЄС (Ілюстративне фото: Ronald Wittek/EPA)

Європейська народна партія, яка є найбільшою у блоці, вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі ризиком для національної безпеки. Про це йдеться в листі глави партії Манфреда Вебера до президента Європейської ради Шарля Мішеля, з яким ознайомилася газета Financial Times.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

У ньому йдеться, що цей крок дозволить росіянам безперешкодно подорожувати більшою частиною Європейського Союзу, що викликає "серйозні занепокоєння щодо національної безпеки".

Вебер також пише, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині є "сумнівною", і попередив, що це може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в’їжджати до Угорщини з мінімальним наглядом".

"Ця політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною [без кордонів], обходячи обмеження, які вимагає законодавство ЄС", – додав очільник Європейської народної партії.

У листі він закликав лідерів ЄС "вжити найжорсткіших заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони, обмежити ризик безпеки, який уже виник, і запобігати ухваленню подібних ініціатив в майбутньому".

Вебер запропонував розглянути це питання на наступному саміті лідерів ЄС у жовтні.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Читайте також: Орбан запропонував Євросоюзу відновити дипломатичні відносини з Росією – Bild