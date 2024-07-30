В ЕС отреагировали на решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и беларусов

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер считает, что это может создать лазейки для шпионской деятельности

Флаг ЕС (Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA)

Европейская народная партия, которая является крупнейшей в блоке, считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России и Беларуси риском для национальной безопасности. Об этом говорится в письме главы партии Манфреда Вебера президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, с которым ознакомилась газета Financial Times.

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В нем говорится, что этот шаг позволит россиянам беспрепятственно путешествовать по большей части Европейского Союза, что вызывает "серьезные беспокойства относительно национальной безопасности".

Вебер также пишет, что необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что это может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с минимальным надзором".

"Эта политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне [без границ], обходя ограничения, которые требует законодательство ЕС", – добавил глава Европейской народной партии.

В письме он призвал лидеров ЕС "принять самые жесткие меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничить уже возникший риск безопасности и предотвратить принятие подобных инициатив в будущем".

Вебер предложил рассмотреть этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС в октябре.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

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