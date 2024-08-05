Спрощення візового режиму для росіян. Євродепутати закликали виключити Угорщину з Шенгенської зони

Віктор Орбан (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Група із 67 депутатів Європейського парламенту закликали Європейську комісію розглянути виключення Угорщини з Шенгенської зони після рішення Будапешта спростити умови в'їзду для росіян та білорусів. Про це йдеться у зверненні, яке опублікував у соціальній мережі X (Twitter) депутат ЄП від Литви Пятрас Ауштрявічюс.

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У зверненні, адресованому очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, йдеться, що депутати занепокоєні рішенням Будапешта послабити візові обмеження для громадян Росії та Білорусі.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан дедалі більше випробовує терпіння Європейського Союзу. Спочатку він заблокував санкції, потім заблокував і продовжує блокувати допомогу Україні. Під час головування Угорщини в Раді ЄС він вирішив поїхати до Росії та вести з російським диктатором Володимиром Путіним "мирні" переговори – без жодного мандату та без будь-яких позитивних результатів", – стверджують депутати.

Також євродепутати назвали рішення Угорщини спростити візові обмеження для росіян та білорусів безвідповідальним та таким, що становить загрозу для всіх членів ЄС.

"Існує ризик, що ці громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Існує багато прикладів ворожих операцій РФ на європейській території, включно з замахами на Скрипалів та інцидентом у Врбетіце", – пишуть депутати.

Вони закликали Єврокомісію вжити заходів для розслідування рішення Угорщини.

"Якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, Комісія та всі представники ЄС повинні поставити під сумнів присутність країни в Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи для захисту європейських громадян, включно з контролем на угорському кордоні", – наголосили парламентарі.

Свої підписи під зверненням залишили 67 євродепутатів.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

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