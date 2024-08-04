Прем’єр Фінляндії – про Угорщину: Неможливо постійно суперечити спільній лінії Євросоюзу

Петтері Орпо заявив про необхідність заходів щодо Угорщини після спрощення Будапештом візового режиму для росіян

Петтері Орпо (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що дії Угорщини під час її головування в Раді Європейського Союзу потребують критичної оцінки. Його слова наводить фінський мовник Yle.

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За його словами, депутати Європарламенту від Фінляндії вимагають жорстких заходів у зв’язку з діями прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. На думку Орпо, до діяльності країни потрібно поставитися "з усією серйозністю".

Прем’єр Фінляндії вважає, що вкрай важливо, щоб Єврокомісія розглянула, зокрема, нову візову політику Будапешта щодо росіян та вжила відповідних заходів.

"Діяльність Угорщини як країни, яка головує, також має оцінюватись дуже критично. Неможливо постійно суперечити спільній лінії ЄС. Щодо цього потрібно зайняти жорстку позицію", – наголосив Орпо.

Він зазначив, що Фінляндія діє у цьому питанні у співпраці з іншими країнами ЄС.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.

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