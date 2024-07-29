Глава МЗС Польщі заявив, що позиція Угорщини дратує всіх інших членів Євросоюзу

Радослав Сікорський заявив, що на останньому засіданні Ради закордонних справ ЄС Угорщина не мала підтримки своєї позиції

Радослав Сікорський (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Угорщина виглядає все більш ізольовано в Європейському Союзі, а позиція Будапешта "дратує" інших членів ЄС. Таку думку очільник польського МЗС висловив в інтерв’ю виданню Visegrad Insight.

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Сікорський, коментуючи перемовини прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном, заявив, що хоче побачити результати цих зусиль.

Він наголосив, що на останньому засіданні Ради закордонних справ ЄС Угорщина не мала підтримки своєї позиції.

"На додаток — вони виглядають ізольованими, коли вимагають солідарності Європи у питанні постачання нафти. Вони не отримують цієї солідарності, тому що важко знайти друзів, якщо випромінюєш егоїзм", – зазначив Сікорський.

Глава дипломатії також нагадав, що на тому ж заході йшлося про те, де має відбутися одне із засідань Ради закордонних справ під час головування Угорщини. Сікорський запропонував провести його в одному з українських міст – Львові або Мукачеві. За його словами, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто "з ентузіазмом" сприйняв цю пропозицію, однак згодом наклав на неї вето.

"Тож я не розумію, як ця угорська симетрія – що знаходиться між Москвою та Брюсселем – збільшує вплив Угорщини. Навпаки, це дратує всіх інших", – резюмував очільник МЗС Польщі.

23 липня Боррель, відповідаючи на звинувачення Орбана, заявив, що Євросоюз не проводить "провоєнну" політику щодо України, а допомагає їй захищатися від російської агресії.

29 липня заступник очільника МЗС Польщі Бартошевський запропонував Орбану вийти з ЄС й створити союз з Путіним. Так він відповів на заяви угорського прем'єра, який розкритикував "помилкову" політику ЄС і Заходу, а також "лицемірство" Польщі.

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