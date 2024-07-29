Глава МИД Польши заявил, что позиция Венгрии раздражает всех остальных членов Евросоюза

Радослав Сикорский заявил, что на последнем заседании Совета иностранных дел ЕС Венгрия не имела поддержки своей позиции

Радослав Сикорский (Фото: Tytus Zmijewski / EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированно в Европейском Союзе, а позиция Будапешта "раздражает" других членов ЕС. Такое мнение глава польского МИД высказал в интервью изданию Visegrad Insight.

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Сикорский, комментируя переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, заявил, что хочет увидеть результаты этих усилий.

Он подчеркнул, что на последнем заседании Совета иностранных дел ЕС Венгрия не имела поддержки своей позиции.

"К тому же они выглядят изолированными, когда требуют солидарности Европы в вопросе поставки нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно найти друзей, если излучаешь эгоизм", — отметил Сикорский.

Глава дипломатии также напомнил, что на том же мероприятии говорилось, где должно состояться одно из заседаний Совета иностранных дел во время председательства Венгрии. Сикорский предложил провести его в одном из украинских городов – Львове или Мукачево. По его словам, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто "с энтузиазмом" воспринял это предложение, однако впоследствии наложил на него вето.

"Поэтому я не понимаю, как эта венгерская симметрия – находящаяся между Москвой и Брюсселем – увеличивает влияние Венгрии. Наоборот, это раздражает всех остальных", – резюмировал глава МИД Польши.

23 июля Боррель, отвечая на обвинения Орбана, заявил, что Евросоюз не проводит "провоенную" политику по отношению к Украине, а помогает ей защищаться от российской агрессии.

29 июля заместитель главы МИД Польши Бартошевский предложил Орбану выйти из ЕС и создать союз с Путиным. Так он ответил на заявления венгерского премьера, раскритиковавшего "ошибочную" политику ЕС и Запада, а также "лицемерие" Польши.

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