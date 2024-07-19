Орбан пообещал продолжить "миротворческую миссию", несмотря на критику

Виктор Орбан (Фото: Neil Hall / EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что продолжит свою так называемую миротворческую миссию по урегулированию войны в Украине, несмотря на критику со стороны Европейского Союза. Об этом он рассказал в интервью государственному радио, передает агентство Bloomberg.

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Орбан подчеркнул, что продолжит сообщать о своих встречах только после того, как они состоятся, как это было с его несогласованными поездками в Россию и Китай.

В материале Bloomberg говорится, что с момента, когда Венгрия взяла на себя председательство в ЕС 1 июля, Орбан использует эту роль для повышения своего авторитета в международной дипломатии, встречаясь с мировыми лидерами, в том числе с президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и 45-м президентом США Дональдом Трампом.

18 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте раскритиковала "миротворческую миссию" Орбана.

По ее словам, эта "мирная миссия" была "нечем иным, как миссией умиротворения". Politico пишет, что она не назвала имя венгерского премьер-министра, но посол Венгрии Балинт Одор сидел в зале, и камера была направлена на него, в то время как Европарламент аплодировал ее словам.

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

8 июля Орбан посетил Китай – там встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является "ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне".

16 июля Politico писало, что более 60 депутатов ЕП выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в ЕС после так называемых миротворческих миссий Орбана.

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