Орбан пообіцяв продовжити "миротворчу місію", попри критику

Віктор Орбан (Фото: Neil Hall / EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжуватиме свою так звану миротворчу місію щодо врегулювання війни в Україні, попри критику з боку Європейського Союзу. Про це він розповів в інтерв’ю державному радіо, передає агентство Bloomberg.

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Орбан наголосив, що продовжить повідомляти про свої зустрічі лише після того, як вони відбудуться, як це було з його неузгодженими поїздками до Росії та Китаю.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що з моменту, коли Угорщина взяла на себе головування в ЄС 1 липня, Орбан використовує цю роль для підвищення свого авторитету у міжнародній дипломатії, зустрічаючись зі світовими лідерами, включно з президентом Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, главою Китаю Сі Цзіньпіном та 45-м президентом США Дональдом Трампом.

18 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови у Європарламенті розкритикувала "миротворчу місію" Орбана.

За її словами, ця "мирна місія" була "нічим іншим, як місією умиротворення". Politico пише, що вона не назвала ім'я угорського прем'єр-міністра, але посол Угорщини Балінт Одор сидів у залі, і камера була спрямована на нього, в той час як Європарламент аплодував її словам.

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не загалом ЄС.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні".

16 липня Politico писало, що понад 60 депутатів ЄП виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в ЄС після так званих миротворчих місій Орбана.

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