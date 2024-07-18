Урсула фон дер Ляєн розкритикувала "мирну місію" Орбана в Росії "під гучні оплески залу" – Politico
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови у Європарламенті розкритикувала "мирну місію" в Росії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Її слова цитує Politico.
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На думку фон дер Ляєн, ця "мирна місія" була "нічим іншим, як місією умиротворення".
Видання зазначило, що вона не назвала ім'я угорського прем'єр-міністра, але посол Угорщини Балінт Одор сидів у залі, і камера була спрямована на нього, в той час, як Європарламент аплодував її словам.
"Росія робить ставку на Європу, Захід стає м’яким, і дехто в Європі підіграє їй…Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосила вона.
17 липня Європейський парламент засудив нещодавню "мирну місію" прем'єр-міністра Угорщини в Росії.
- 2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.
- 5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.
- Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.
- 16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.
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