Урсула фон дер Ляєн розкритикувала "мирну місію" Орбана в Росії "під гучні оплески залу" – Politico

Вона акцентувала, що Росія робить ставку на Європу і дехто в Європі підіграє їй

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA)

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час своєї промови у Європарламенті розкритикувала "мирну місію" в Росії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Її слова цитує Politico.

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На думку фон дер Ляєн, ця "мирна місія" була "нічим іншим, як місією умиротворення".

Видання зазначило, що вона не назвала ім'я угорського прем'єр-міністра, але посол Угорщини Балінт Одор сидів у залі, і камера була спрямована на нього, в той час, як Європарламент аплодував її словам.

"Росія робить ставку на Європу, Захід стає м’яким, і дехто в Європі підіграє їй…Європа буде з Україною стільки, скільки буде потрібно", – наголосила вона.

17 липня Європейський парламент засудив нещодавню "мирну місію" прем'єр-міністра Угорщини в Росії.

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.

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