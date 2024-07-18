Урсула фон дер Ляйен раскритиковала "мирную миссию" Орбана под "громкие аплодисменты зала"

Она акцентировала, что Россия делает ставку на Европу и некоторые в Европе подыгрывают ей

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своей речи в Европарламенте раскритиковала "мирную миссию" в России премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ее слова цитирует Politico.

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По мнению фон дер Ляйен, эта "мирная миссия" была "нечем иным, как миссией умиротворения".

Издание отметило, что она не назвала имя венгерского премьер-министра, но посол Венгрии Балинт Одор сидел в зале, и камера была направлена на него, в то время как Европарламент аплодировал ее словам.

"Россия делает ставку на Европу, Запад становится мягким, и некоторые в Европе подыгрывают ей…Европа будет с Украиной столько, сколько потребуется", – отметила она.

17 июля Европейский парламент осудил недавнюю "мирную миссию" премьер-министра Венгрии в России.

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера раскритиковал Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

16 июля Politico сообщало, что ряд депутатов Европейского парламента выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в Европейском Союзе после так называемых "миротворческих миссий" премьер-министра страны Орбана.

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