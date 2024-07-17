Европарламент официально осудил "мирную миссию" Орбана в России

В Европейском парламенте подчеркнули – Венгрия должна понести ответственность за эти действия

Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: EPA)

Европейский парламент осудил недавнюю "мирную миссию" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в России. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте парламента.

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Европарламент подчеркнул – Венгрия должна понести ответственность за эти действия.

В резолюции заявили, что учитывая то, что за "мирной миссией" сразу же последовала атака на детскую больницу Охматдет – это свидетельствует о "неуместности" якобы мирных усилий Орбана.

Документ принят 495 голосами "за", 137 европарламентариев проголосовали "против" еще 47 – "воздержались".

Отмечается, что резолюция содержит первую официальную позицию новоизбранного Европарламента относительно войны России против Украины – она подтверждает неизменную поддержку евродепутатами независимости, суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.

16 июля Politico сообщало, что ряд депутатов Европейского парламента выступили с требованием забрать у Венгрии право голоса в Европейском Союзе после так называемых "миротворческих миссий" премьер-министра страны Орбана.

2 июля венгерский премьер посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера подверг критике Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не всего ЕС.

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