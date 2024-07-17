Європарламент офіційно засудив "мирну місію" Орбана в Росії

У Європейському парламенті наголосили – Угорщина має понести відповідальність за ці дії

Віктор Орбан та Володимир Путін (Фото: EPA)

Європейський парламент засудив нещодавню "мирну місію" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росії. Про це йдеться у резолюції, яка опублікована на сайті парламенту.

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Європарламент наголосив – Угорщина має понести відповідальність за ці дії.

У резолюції заявили, що з огляду на те, що за "мирною місією" одразу ж сталася атака на дитячу лікарню Охматдит – це свідчить про "недоречність" нібито мирних зусиль Орбана.

Документ ухвалено 495 голосами "за", 137 європарламентарів проголосували "проти" ще 47 – "утрималися".

Зазначається, що резолюція містить першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України – вона підтверджує незмінну підтримку євродепутатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів.

16 липня Politico повідомляло, що низка депутатів Європейського парламенту виступили з вимогою забрати в Угорщини право голосу в Європейському Союзі після так званих "миротворчих місій" прем’єр-міністра країни Орбана.

2 липня угорський прем'єр відвідав Київ і зустрівся із Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не всього ЄС.

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