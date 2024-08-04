Премьер Финляндии о Венгрии: Невозможно постоянно противоречить общей линии Евросоюза

Петтери Орпо заявил о необходимости мер в отношении Венгрии после упрощения Будапештом визового режима для россиян

Петтери Орпо (Фото: Valda Kalnina/EPA)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что действия Венгрии во время ее председательства в Совете Европейского Союза нуждаются в критической оценке. Его слова приводит финский вещатель Yle.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

По его словам, депутаты Европарламента от Финляндии требуют жестких мер в связи с действиями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По мнению Орпо, к деятельности страны нужно отнестись "со всей серьезностью".

Премьер Финляндии считает, что крайне важно, чтобы Еврокомиссия рассмотрела, в частности, новую визовую политику Будапешта в отношении россиян и приняла соответствующие меры.

"Деятельность Венгрии как председательствующей страны также должна оцениваться очень критически. Невозможно постоянно противоречить общей линии ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", — подчеркнул Орпо.

Он отметил, что Финляндия действует по этому вопросу в сотрудничестве с другими странами ЕС.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

Литва обжалует решение Венгрии облегчить условия въезда для россиян и беларусов.

Читайте также: Глава МИД Польши заявил, что позиция Венгрии раздражает всех остальных членов Евросоюза