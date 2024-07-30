Литва обжалует решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и беларусов

Габриелюс Ландсбергис (Фото: Фото: Lukas Coch/EPA)

Литва планирует оспорить решение Венгрии упростить условия въезда для граждан России и Беларуси. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис в комментарии для BNS, цитирует вещатель LRT.

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Глава дипломатии рассказал, что Литва обратилась с соответствующей жалобой в Европейскую комиссию, ведь этот шаг Венгрии угрожает безопасности Европейского Союза.

"Мы неприятно удивлены появившейся в СМИ информацией о занесении Венгрией российских и беларусских граждан в свою национальную иммиграционную программу, что позволит им свободно въезжать и перемещаться в пределах Шенгенской зоны", – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Литвы отметил, что в отдельной оценке нуждается тот факт, что Венгрия приняла это решение в то время, когда страны ЕС сталкиваются с актами саботажа и диверсий, за которыми, как считают, стоят россияне.

"В то время как большинство европейских стран ищут способы эффективной защиты от этих атак, Венгрия не только препятствует таким усилиям, но и своими действиями способствует или по крайней мере облегчает враждебные безопасности европейских стран действия", — подчеркнул он.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

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