Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів

Ґабріелюс Ландсберґіс (Фото: Фото: Lukas Coch/EPA)

Литва планує оскаржити рішення Угорщини спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс у коментарі для BNS, цитує мовник LRT.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Глава дипломатії розповів, що Литва звернулась з відповідною скаргою до Європейської комісії, адже цей крок Угорщини загрожує безпеці Європейського Союзу.

"Ми неприємно здивовані інформацією, що з'явилася у ЗМІ, про занесення Угорщиною російських і білоруських громадян до своєї національної імміграційної програми, що дасть їм змогу вільно в'їжджати та переміщатися в межах Шенгенської зони", – сказав Ландсберґіс.

Очільник МЗС Литви зазначив, що окремої оцінки потребує той факт, що Угорщина ухвалила це рішення в той час, коли країни ЄС стикаються з актами саботажу і диверсій, за якими, як вважають, стоять росіяни.

"У той час, як більшість європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, Угорщина не тільки перешкоджає таким зусиллям, а й своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожі щодо безпеки європейських країн дії", – наголосив він.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

Читайте також: Глава МЗС Польщі заявив, що позиція Угорщини дратує всіх інших членів Євросоюзу