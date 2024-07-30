Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів
Ґабріелюс Ландсберґіс (Фото: Фото: Lukas Coch/EPA)

Литва планує оскаржити рішення Угорщини спростити умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс у коментарі для BNS, цитує мовник LRT.

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Глава дипломатії розповів, що Литва звернулась з відповідною скаргою до Європейської комісії, адже цей крок Угорщини загрожує безпеці Європейського Союзу.

"Ми неприємно здивовані інформацією, що з'явилася у ЗМІ, про занесення Угорщиною російських і білоруських громадян до своєї національної імміграційної програми, що дасть їм змогу вільно в'їжджати та переміщатися в межах Шенгенської зони", – сказав Ландсберґіс.

Очільник МЗС Литви зазначив, що окремої оцінки потребує той факт, що Угорщина ухвалила це рішення в той час, коли країни ЄС стикаються з актами саботажу і диверсій, за якими, як вважають, стоять росіяни.

"У той час, як більшість європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, Угорщина не тільки перешкоджає таким зусиллям, а й своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожі щодо безпеки європейських країн дії", – наголосив він.

  • 30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
  • Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.
  • Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

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