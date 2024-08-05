Упрощение визового режима с РФ. Евродепутаты призвали исключить Венгрию из Шенгенской зоны

Виктор Орбан (Фото: Hannibal Hanschke/EPA)

Группа из 67 депутатов Европейского парламента призвала Европейскую комиссию рассмотреть исключение Венгрии из Шенгенской зоны после решения Будапешта упростить условия въезда для россиян и беларусов. Об этом говорится в обращении, опубликованном в социальной сети X (Twitter) депутатом ЕП от Литвы Пятрасом Ауштрявичюсом.

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В обращении, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, говорится, что депутаты обеспокоены решением Будапешта ослабить визовые ограничения для граждан России и Беларуси.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан все больше испытывает терпение Европейского Союза. Сначала он заблокировал санкции, затем заблокировал и продолжает блокировать помощь Украине. Во время председательства Венгрии в Совете ЕС он решил поехать в Россию и вести с российским диктатором Владимиром Путиным "мирные" переговоры – без всякого мандата и без каких-либо положительных результатов", – утверждают депутаты.

Также евродепутаты назвали решение Венгрии упростить визовые ограничения для россиян и беларусов безответственным и представляющим угрозу для всех членов ЕС.

"Существует риск, что эти граждане могут усилить российскую шпионскую сеть в ЕС. Существует много примеров враждебных операций РФ на европейской территории, включая покушение на Скрипалей и инцидент в Врбетице", — пишут депутаты.

Они призвали Еврокомиссию принять меры по расследованию решения Венгрии.

"Если правительство Венгрии откажется изменить свою политику, Комиссия и все представители ЕС должны подвергнуть сомнению присутствие страны в Шенгенской зоне, введя новые меры по защите европейских граждан, включая контроль на венгерской границе", — подчеркнули парламентарии.

Свои подписи под обращением оставили 67 евродепутатов.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

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