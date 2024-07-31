"Грає за команду противника". МЗС Естонії розкритикувало нову міграційну політику Угорщини

Маргус Тсахкна (Фото: Mauri Ratilainen / EPA)

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував нову імміграційну систему Угорщини, яка дозволяє громадянам Росії та Білорусі отримати доступ до Шенгенської зони, та зазначив, що прем'єр-міністр країни Віктор Орбан "грає за команду противника". Слова очільника зовнішньополітичного відомства наводить мовник ERR.

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За його словами, поведінка Будапешта суперечить зовнішній політиці та безпеці Європейського Союзу.

"Це дуже погано, це рух у неправильному напрямку, а також це пряма загроза внутрішній безпеці Європи, бо з Росії та Білорусі можуть приїхати люди з абсолютно різними цілями. І оскільки Шенген – це простір вільного пересування, то це питання стосується не лише території Угорщини", – сказав Тсахкна.

На його думку, цей крок суттєво збільшить ймовірність того, що Росія зможе організовувати всілякі гібридні операції у країнах ЄС. Міністр зазначив, що рішення Угорщини докорінно суперечить тому, що було узгоджено в Євросоюзі стосовно ставлення до Росії як країни-агресорки й загрози, що походить від неї.

"Для мене це набагато ширше питання. Орбан та Угорщина просто не грають з нами в одній команді. Він [Орбан] сьогодні грає у команді противника, хоча є членом ЄС", – заявив глава дипломатії.

Тсахкна зазначив, що в ЄС ініційовано процедуру за сьомою статтею, внаслідок чого право голосу Угорщини може бути припинено.

"Я думаю, що тут треба рухатися вперед, оскільки мають бути зроблені якісь конкретні висновки. І це стосується не лише цього одного рішення, а й ширшої картини", – стверджує він.

30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.

Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.

Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.

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