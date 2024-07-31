"Грає за команду противника". МЗС Естонії розкритикувало нову міграційну політику Угорщини
Маргус Тсахкна (Фото: Mauri Ratilainen / EPA)

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розкритикував нову імміграційну систему Угорщини, яка дозволяє громадянам Росії та Білорусі отримати доступ до Шенгенської зони, та зазначив, що прем'єр-міністр країни Віктор Орбан "грає за команду противника". Слова очільника зовнішньополітичного відомства наводить мовник ERR.

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За його словами, поведінка Будапешта суперечить зовнішній політиці та безпеці Європейського Союзу.

"Це дуже погано, це рух у неправильному напрямку, а також це пряма загроза внутрішній безпеці Європи, бо з Росії та Білорусі можуть приїхати люди з абсолютно різними цілями. І оскільки Шенген – це простір вільного пересування, то це питання стосується не лише території Угорщини", – сказав Тсахкна.

На його думку, цей крок суттєво збільшить ймовірність того, що Росія зможе організовувати всілякі гібридні операції у країнах ЄС. Міністр зазначив, що рішення Угорщини докорінно суперечить тому, що було узгоджено в Євросоюзі стосовно ставлення до Росії як країни-агресорки й загрози, що походить від неї.

"Для мене це набагато ширше питання. Орбан та Угорщина просто не грають з нами в одній команді. Він [Орбан] сьогодні грає у команді противника, хоча є членом ЄС", – заявив глава дипломатії.

Тсахкна зазначив, що в ЄС ініційовано процедуру за сьомою статтею, внаслідок чого право голосу Угорщини може бути припинено.

"Я думаю, що тут треба рухатися вперед, оскільки мають бути зроблені якісь конкретні висновки. І це стосується не лише цього одного рішення, а й ширшої картини", – стверджує він.

  • 30 липня RND повідомило, що Будапешт включив громадян Росії та Білорусі до програми "національної карти", яка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.
  • Спеціальної перевірки власників "національної карти" на європейському рівні не проводиться, що вже викликало занепокоєння у сусідів Угорщини.
  • Європейська народна партія вважає рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів ризиком для національної безпеки. Політсила закликала ЄС вжити заходів для негайного захисту цілісності Шенгенської зони.
  • Литва оскаржить рішення Угорщини спростити умови в'їзду для росіян та білорусів.

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