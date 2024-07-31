"Играет за команду противника". МИД Эстонии раскритиковал миграционную политику Венгрии

Маргус Цахкна (Фото: Mauri Ratilainen / EPA)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подверг критике новую иммиграционную систему Венгрии, которая позволяет гражданам России и Беларуси получить доступ к Шенгенской зоне, и отметил, что премьер-министр страны Виктор Орбан "играет за команду противника". Слова главы внешнеполитического ведомства приводит вещатель ERR.

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По его словам, поведение Будапешта противоречит внешней политике и безопасности Европейского Союза.

"Это очень плохо, это движение в неправильном направлении, а также это прямая угроза внутренней безопасности Европы, потому что из России и Беларуси могут приехать люди с совершенно разными целями. И поскольку Шенген – это пространство свободного передвижения, то этот вопрос касается не только территории Венгрии", – сказал Цахкна.

По его мнению, этот шаг существенно увеличит вероятность, что Россия сможет организовывать всевозможные гибридные операции в странах ЕС. Министр отметил, что решение Венгрии коренным образом противоречит тому, что было согласовано в Евросоюзе относительно отношения к России как стране-агрессору и исходящей от нее угрозы.

"Для меня это гораздо более широкий вопрос. Орбан и Венгрия просто не играют с нами в одной команде. Он [Орбан] сегодня играет в команде противника, хотя является членом ЕС", – заявил глава дипломатии.

Цахкна отметил, что в ЕС инициирована процедура по седьмой статье, в результате чего право голоса Венгрии может быть прекращено.

"Я думаю, что здесь нужно двигаться вперед, поскольку должны быть сделаны какие-то конкретные выводы. И это касается не только этого одного решения, но и более широкой картины", – утверждает он.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что уже вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры по немедленной защите целостности Шенгенской зоны.

Литва обжалует решение Венгрии упростить условия въезда для россиян и беларусов.

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