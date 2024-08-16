Венгрия упростила визовый режим для россиян. Восемь стран ЕС обратились в Еврокомиссию

Флаг ЕС (Иллюстративное фото: Frederic Sierakowski/EPA)

Министры восьми стран Европейского Союза написали письмо Еврокомиссии, в котором сообщили об обеспокоенности решением Венгрии об смягчении визового режима для граждан России и Беларуси. Соответствующее письмо в своем аккаунте в социальной сети X (Twitter) обнародовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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Письмо адресовано еврокомиссару по вопросам внутренних дел Ильве Юханссон. В нем министры пишут, что Россия продолжает агрессивную войну против Украины и активизировала гибридные действия против стран ЕС и Шенгенской зоны. К таким действиям относятся саботаж, акты насилия и провокации на границах.

"Мы все вместе пришли к выводу на недавнем саммите НАТО, что эти действия представляют угрозу нашей безопасности. Поэтому мы с беспокойством следим за новостями о решении Венгрии расширить свою систему национальных карт для граждан России и Беларуси", – пишут министры.

Они отметили, что это решение представляет серьезный риск для безопасности всех государств – членов ЕС.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и последующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности", – заявили представители стран.

Письмо подписали главы МИД, министры внутренних дел и юстиции Латвии, Эстонии, Швеции, Литвы, Норвегии, Финляндии, Исландии и Дании.

30 июля RND сообщило, что Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу "национальной карты", которая выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления.

Специальная проверка владельцев "национальной карты" на европейском уровне не проводится, что вызвало беспокойство у соседей Венгрии.

Европейская народная партия считает решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и беларусов риском для национальной безопасности. Политсила призвала ЕС принять меры для немедленной защиты целостности Шенгенской зоны.

5 августа 67 евродепутатов призвали рассмотреть исключение Венгрии из Шенгенской зоны после решения Будапешта упростить условия въезда для россиян и беларусов.

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