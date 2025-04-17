Politico: Євродепутатам запропонували захист від шпигунства для поїздки в Угорщину

Угорщина (Ілюстративне фото: Peter Lakatos/EPA)

Членам Європейського парламенту запропонували спеціальні чохли для захисту цифрових пристроїв від шпигунства під час візиту до Угорщини цього тижня. Про це повідомила газета Politico із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

П’ять законодавців з комітету з громадянських свобод вирушили в понеділок до Угорщини з триденним візитом, щоб перевірити прогрес країни у сфері демократії, верховенства права та фундаментальних прав.

Один депутат підтвердив медіа, що законодавцям, які приєдналися до делегації, служби парламенту запропонували сумки Faraday – спеціальні мішечки з металевою підкладкою, які блокують електромагнітні сигнали, а також порадили бути обережними з використанням громадських мереж Wi-Fi або зарядних пристроїв.

Угорщина раніше зазнавала критики з боку законодавців ЄС за використання шпигунського програмного забезпечення. Спеціальний парламентський комітет у 2023 році провів місію зі встановлення фактів після виявлення того, що таке програмне забезпечення використовувалося проти опозиції, журналістів і представників громадськості.

Угорщина також зіткнулася з пильною увагою Європейського Союзу після того, як наприкінці минулого року низка медіа повідомила, що її розвідка шпигувала за офіційними особами блоку, які відвідували країну у 2015-2017 роках, обшукуючи їхні готельні номери та записуючи їхні телефонні розмови. Угорський уряд спростував цю інформацію.

Сумки Faraday використовуються для захисту пристроїв від втручання з боку хакерів, а також від інших видів відстеження чи спостереження шляхом блокування вхідних і вихідних сигналів.

Двоє посадовців, які знають політику безпеки парламенту, розповіли, що використання таких сумок не є звичайним для поїздок і подорожей депутатів.