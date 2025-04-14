FT: Посадовцям ЄС видають одноразові телефони для поїздок у США, побоюючись шпигунства

Єврокомісія підтвердила, що поради щодо безпеки були оновлені, але відмовилася надати деталі

Вашингтон (Ілюстративне фото: Shawn Thew/EPA)

Щоб уникнути ризику шпигунства, Європейська комісія видає одноразові мобільні телефони й базові ноутбуки деяким співробітникам, які їдуть до Сполучених Штатів. Про це повідомила газета Financial Times із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Комісарам і високопосадовцям, які наступного тижня їдуть на весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку, були дані нові вказівки.

Співрозмовники розповіли, що ці заходи повторюють ті, які використовуються під час поїздок в Україну та Китай, де стандартний ІТ-набір не можна ввозити через побоювання російського чи китайського стеження.

"Вони занепокоєні тим, що США можуть отримати доступ до систем комісії", – сказав один зі співрозмовників.

У матеріалі йдеться, що три комісари їдуть до Вашингтона на засідання МВФ і Світового банку 21-26 квітня: єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, керівниця департаменту фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке та єврокомісар з міжнародного партнерства Йозеф Сікела.

Єврокомісія підтвердила, що поради щодо безпеки були нещодавно оновлені, але відмовилася надати деталі.

FT пише, що серед нових інструкцій також рекомендація вимикати телефони на кордоні зі США й класти їх у спеціальні захисні чохли, що захищають пристрої від можливого стеження. Зазначається, що прикордонний персонал має право вилучати телефони й комп’ютери, а також перевіряти їх вміст.

6 березня 2025 року Politico писала, що обмін розвідувальними даними між країнами НАТО під загрозою, оскільки члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.

9 квітня повідомлялося, що Національний центр контррозвідки й безпеки США попередив, що іноземні розвідки, особливо з Китаю, намагаються вербувати американських держслужбовців.