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Національний центр контррозвідки та безпеки Сполучених Штатів попередив, що іноземні розвідки, особливо з Китаю, намагаються вербувати державних службовців США. Методи вербувальників стали більш витонченими. Про це повідомляє Reuters.

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За даними Центру, розвідки ведуть свою діяльність серед колишніх та чинних держслужбовців, які шукають роботу.

"Іноземні розвідувальні організації, особливо з Китаю, для вербування видають себе за консалтингові фірми, корпоративних хедхантерів, аналітичні центри та інші організації на сайтах соціальних і професійних мереж", — йдеться в заяві організації.

Оманливі онлайн-пропозиції про роботу та інші підходи іноземних розвідок стали більш витонченими, попередив Центр.

Представники американської контррозвідки нагадали, що держслужбовці зобов'язані захищати секретні дані навіть після звільнення з федеральної служби.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що нічого не знає про цю ситуацію, і своєю чергою звинуватило США в шпигунстві за Китаєм.

Речник міністерства Лінь Цзянь назвав дії США "безвідповідальною практикою" і заявив, що Сполучені Штати брали участь у "глобальному шпигунстві без жодного маскування".