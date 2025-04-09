Розвідка Штатів попередила, що Китай намагається "витончено" вербувати держслужбовців США
Національний центр контррозвідки та безпеки Сполучених Штатів попередив, що іноземні розвідки, особливо з Китаю, намагаються вербувати державних службовців США. Методи вербувальників стали більш витонченими. Про це повідомляє Reuters.
За даними Центру, розвідки ведуть свою діяльність серед колишніх та чинних держслужбовців, які шукають роботу.
"Іноземні розвідувальні організації, особливо з Китаю, для вербування видають себе за консалтингові фірми, корпоративних хедхантерів, аналітичні центри та інші організації на сайтах соціальних і професійних мереж", — йдеться в заяві організації.
Оманливі онлайн-пропозиції про роботу та інші підходи іноземних розвідок стали більш витонченими, попередив Центр.
Представники американської контррозвідки нагадали, що держслужбовці зобов'язані захищати секретні дані навіть після звільнення з федеральної служби.
Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що нічого не знає про цю ситуацію, і своєю чергою звинуватило США в шпигунстві за Китаєм.
Речник міністерства Лінь Цзянь назвав дії США "безвідповідальною практикою" і заявив, що Сполучені Штати брали участь у "глобальному шпигунстві без жодного маскування".
- Нещодавно федеральні працівники зіткнулися із масовими звільненнями через діяльність Департаменту ефективності уряду Ілона Маска.
- 26 березня повідомлялося, що мережа компаній, якою керує таємне китайське підприємство, намагалася найняти нещодавно звільнених державних службовців США.