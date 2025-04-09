Разведка Штатов предупредила, что Китай пытается "утонченно" вербовать госслужащих США

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Национальный центр контрразведки и безопасности Соединенных Штатов предупредил, что иностранные разведки, особенно из Китая, пытаются вербовать государственных служащих США. Методы вербовщиков стали более утонченными. Об этом сообщает Reuters.

По данным Центра, разведки ведут свою деятельность среди бывших и действующих госслужащих, ищущих работу.

"Иностранные разведывательные организации, особенно из Китая, для вербовки выдают себя за консалтинговые фирмы, корпоративных хедхантеров, аналитические центры и другие организации на сайтах социальных и профессиональных сетей", – говорится в заявлении организации.

Обманчивые онлайн-предложения о работе и другие подходы иностранных разведок стали более изощренными, предупредил Центр.

Представители американской контрразведки напомнили, что госслужащие обязаны защищать секретные данные даже после увольнения из федеральной службы.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что ничего не знает об этой ситуации, и, в свою очередь, обвинило США в шпионаже за Китаем.

Спикер министерства Линь Цзянь назвал действия США "безответственной практикой" и заявил, что они участвовали в "глобальном шпионаже без маскировки".