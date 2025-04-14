FT: Чиновникам ЕС выдают одноразовые телефоны для поездок в США, опасаясь шпионажа

Еврокомиссия подтвердила, что советы по безопасности были обновлены, но отказалась предоставить детали

Вашингтон (Иллюстративное фото: Shawn Thew/EPA)

Чтобы избежать риска шпионажа, Европейская комиссия выдает одноразовые мобильные телефоны и базовые ноутбуки некоторым сотрудникам, едущим в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на четырех неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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Комиссарам и чиновникам, которые на следующей неделе едут на весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, были даны новые указания.

Собеседники рассказали, что эти меры повторяют те, что используются при поездках в Украину и Китай, где стандартный IТ-набор нельзя ввозить из-за опасений российской или китайской слежки.

"Они обеспокоены тем, что США могут получить доступ к системам комиссии", – сказал один из собеседников.

В материале говорится, что три комиссара едут в Вашингтон на заседание МВФ и Всемирного банка 21-26 апреля: еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, руководитель департамента финансовых услуг Мария Луис Альбукерке и еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела.

Еврокомиссия подтвердила, что советы по безопасности были недавно обновлены, но отказалась предоставить детали.

FT пишет, что среди новых инструкций также рекомендация выключать телефоны на границе с США и класть их в специальные защитные чехлы, защищающие устройства от возможной слежки. Пограничный персонал имеет право изымать телефоны и компьютеры, а также проверять их содержимое.

6 марта 2025 года Politico писала, что обмен разведывательными данными между странами НАТО под угрозой, поскольку члены Альянса становятся все более осторожными друг к другу.

9 апреля сообщалось, что Национальный центр контрразведки и безопасности США предупредил, что иностранные разведки, особенно из Китая, пытаются вербовать американских госслужащих.