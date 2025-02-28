CNN: Россия хочет восстановить на Западе шпионскую сеть под дипломатическим прикрытием

Посольство РФ (Фото: Shawn Thew/EPA)

Россия рассматривает переговоры с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возобновлении дипломатического присутствия в США как возможность возобновить свою шпионскую сеть на Западе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на действующих и бывших чиновников Запада.

Хотя госсекретарь США Марко Рубио отметил важность возобновления регулярных дипломатических услуг и связи, действующие и бывшие официальные лица говорят, что переговоры также представляют собой значительную уступку для Москвы, которая стремится возобновить работу шпионов под дипломатическим прикрытием в своих посольствах и консульствах в Вашингтоне, Нью-Йорке и Хьюстоне.

Шпионские возможности России были существенно ослаблены в последнее десятилетие, поскольку США и Европа регулярно высылали российских шпионов, действовавших под дипломатическим прикрытием, особенно из-за эскалации напряженности после полномасштабного вторжения России в Украину.

Два американских чиновника заявили, что этот вопрос настолько приоритетен, что россияне воздерживаются от запланированной встречи на высоком уровне, пока не будет достигнут существенный прогресс в восстановлении присутствия России в США.

Официальные лица США обеспокоены тем, как Федеральное бюро расследований, которое уже испытывает недостаток ресурсов и теперь настороженно относится к расследованию дел российской контрразведки, будет эффективно противостоять более сильному присутствию российской разведки на территории страны.

С 2016 года более 100 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, были высланы из США, а российские оперативники были массово высланы из Европы после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Москва также не имела посла в Вашингтоне с октября прошлого года.

Представитель западной разведки заявил, что восстановление своей шпионской сети на территории США "является приоритетом" для России.

Россияне также хотят, чтобы их чиновники могли оставаться в США дольше, сказал бывший американский чиновник, что позволит им работать и вербовать более эффективно.

Москва в течение многих лет была особенно зациклена на возвращении своих дипломатических объектов в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые США конфисковали в 2017 году в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года, говорят собеседники CNN.

В 2018 году Трамп также закрыл российское консульство в Сиэтле из-за его близости к американской базе подлодок.

Собеседник из Конгресса, знакомый с разведданными по ранее высланным российским "дипломатам", назвал "чрезвычайно тревожным" тот факт, что российский персонал может вернуться в большем количестве.

"Последняя волна высылки почти полностью состояла из оперативников под прикрытием. Совершенно смешно, что это вообще возможно, учитывая, насколько это угрожает национальной безопасности США и как это потребует больше ресурсов контрразведки ФБР, особенно когда ФБР сталкивается с сокращением штата и увольнениями", — заявил он.

Американские разведчики и агенты ФБР давно считают, что размер дипломатического присутствия России в США должен быть ограничен, заявили собеседники.

Однако, по словам одного из американских чиновников, усиление российского дипломатического присутствия в США может создать новые возможности для ФБР, поскольку тогда процесс мониторинга станет проще. Представитель западной разведки отметил, что эффективность россиян в США будет зависеть от уровня контрразведывательного давления, оказываемого на них ФБР.