CNN: Росія хоче відновити на Заході шпигунську мережу під дипломатичним прикриттям

Посольство РФ (Фото: Shawn Thew/EPA)

Росія розглядає переговори з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про відновлення дипломатичної присутності в США як можливість відновити свою шпигунську мережу на Заході. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чинних та колишніх посадовців Заходу.

Хоча держсекретар США Марко Рубіо наголосив на важливості відновлення регулярних дипломатичних послуг і зв’язку, чинні та колишні офіційні особи кажуть, що переговори також являють собою значну поступку для Москви, яка прагне відновити роботу шпигунів під дипломатичним прикриттям у своїх посольствах і консульствах у Вашингтоні, Нью-Йорку та Г’юстоні.

Шпигунські можливості Росії були суттєво послаблені протягом останнього десятиліття, оскільки США та Європа регулярно висилали російських шпигунів, які діяли під дипломатичним прикриттям, особливо через ескалацію напруженості після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Двоє американських посадовців заявили, що це питання є настільки пріоритетним, що росіяни утримуються від запланованої зустрічі на високому рівні, доки не буде досягнуто істотного прогресу у відновленні присутності Росії в США.

Офіційні особи США стурбовані тим, як Федеральне бюро розслідувань, яке вже відчуває нестачу ресурсів і тепер насторожено ставиться до розслідування справ російської контррозвідки, ефективно протистоятиме сильнішій присутності російської розвідки на території країни.

З 2016 року понад 100 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, було вислано зі США, а російські оперативники були масово вислані з Європи після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Москва також не мала посла у Вашингтоні з жовтня минулого року.

Представник західної розвідки заявив, що відновлення своєї шпигунської мережі на території США "є пріоритетом" для Росії.

Росіяни також хочуть, щоб їхні чиновники могли залишатися в США довше, сказав колишній американський посадовець, що дасть їм можливість працювати та вербувати більш ефективно.

Москва протягом багатьох років була особливо зациклена на поверненні своїх дипломатичних об'єктів у Сан-Франциско, Нью-Йорку та Вашингтоні, які США конфіскували у 2017 році у відповідь на втручання Росії у вибори 2016 року, кажуть співрозмовники CNN.

У 2018 році Трамп також закрив російське консульство в Сіетлі через його близькість до американської бази підводних човнів.

Співрозмовник з Конгресу, знайомий з розвідданими щодо раніше висланих російських "дипломатів", назвав "надзвичайно тривожним" той факт, що російський персонал може повернутися в більшій кількості.

"Остання хвиля висилання майже повністю складалася з оперативників під прикриттям. Абсолютно смішно, що це взагалі можливо, враховуючи, наскільки це загрожує національній безпеці США і як це вимагатиме більше ресурсів контррозвідки ФБР, особливо коли ФБР стикається зі скороченням штату і звільненнями", – заявив він.

Американські розвідники та агенти ФБР вже давно вважають, що розмір дипломатичної присутності Росії в США має бути обмежений, заявили співрозмовники.

Однак, за словами одного з американських посадовців, посилення російської дипломатичної присутності в США може створити нові можливості для ФБР, оскільки тоді процес моніторингу стане простішим. Представник західної розвідки зазначив, що ефективність росіян у США залежатиме від рівня контррозвідувального тиску, який чинитиме на них ФБР.