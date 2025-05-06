СБУ сообщила о задержании агентов РФ, разгонявших ИПСО с пленными военными – фото

Фигуранты дела находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы

Один из подозреваемых в распространении российского ИПСО (Фото: СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала троих украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с российской военной разведкой и участии в российской информационно-психологической спецоперации (ИПСО) против Украины. Об этом сообщает СБУ.

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Как установило следствие, задержанные были причастны к распространению российского ИПСО под названием "Украина пропадает без вести", цель которого заключалась в дискредитации высшего военно-политического руководства и срыве мобилизации посредством постановочных видео с настоящими военнопленными украинцами.

По данным СБУ, агрессор заставил находившихся в плену восемь украинских воинов сняться в видео, где они, среди прочего, призвали военных Сил обороны "отказаться от войны" и не выполнять боевые приказы.

Видео было записано в одном из следственных изоляторов на территории Курской области. Как отметили в СБУ, в случае отказа участвовать в съемках к пленникам применяли пытки и устраивали им "бесчеловечные" условия пребывания.

В дальнейшем россияне искали в Украине людей, которые под видом рядовых украинцев должны были распространять фейковое видео в соцсетях. В частности, пытались привлечь родственников и украинских пленных.

Трое подозреваемых, согласившихся на сотрудничество с РФ, жили в Киеве, Днепре и Хмельницком.

Во время обысков в помещениях задержанных изъята компьютерная техника, флэш-накопители, черновые записи, телефоны и сим-карты, которые они использовали для работы на окупантов.

Как установило следствие, кроме распространения российского ИПСО, фигуранты дела получали заказы на поджог авто Сил обороны и корректировку воздушных ударов.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос дополнительной квалификации их действий как государственной измены (ст. 111 УКУ).

Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.