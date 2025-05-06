СБУ повідомила про затримання агентів РФ, що розганяли ІПСО із полоненими військовими – фото

Фігуранти справи перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років тюрми

Один із підозрюваних у поширенні російського ІПСО (Фото: СБУ)

Контррозвідка Служби безпеки України затримала трьох українців, які підозрюються у співпраці із російською воєнною розвідкою та участі у російській інформаційно-психологічній спецоперації (ІПСО) проти України. Про це повідомляє СБУ.

Як встановило слідство, затримані були причетні до поширення російського ІПСО під назвою "Україна пропадає безвісти", мета якого полягала у дискредитації вищого військово-політичного керівництва та зриві мобілізації за допомогою постановних відео зі справжніми військовополоненими українцями.

За даними СБУ, агресор змусив вісьмох українських воїнів, котрі перебували у полоні, знятися у відео, де вони, серед іншого, закликали військових Сил оборони "відмовитися від війни" і не виконувати бойові накази.

Відео було записано в одному зі слідчих ізоляторів на території Курської області Росії. Як зазначили у СБУ, у разі відмови брати участь у зйомках до полонених застосовували тортури та влаштовували їм "нелюдські" умови перебування.

Надалі росіяни шукали в Україні людей, які під виглядом "пересічних українців" повинні було розповсюджувати фейкове відео у соцмережах. Зокрема, намагалися залучити родичів та знайомих українських полонених.

Троє підозрюваних, що погодилися на співпрацю із РФ, мешкали у Києві, Дніпрі та Хмельницькому.

Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, чорнові записи, телефони та сім-карти, які вони використовували для роботи на окупантів.

Як встановило слідство, окрім поширення російського ІПСО, фігуранти справи отримували замовлення на підпал авто Сил оборони та коригування повітряних ударів.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх дій як державної зради (ст. 111 ККУ).

Підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.