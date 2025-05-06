Передавав інформацію російському ГРУ. Затримано "крота" у бригаді ЗСУ

Затриманий передавав голосові повідомлення з координатами українських позицій, по яких ворог готував удари

Затриманий чоловік (Фото: СБУ)

У Харківській області правоохоронці затримали чоловіка у бойовій бригаді ЗСУ, який нібито передавав ворогу координати підрозділів на Куп’янському напрямку. Про це повідомила Служба безпеки України.

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За даними слідства, підозрюваний у січні 2025 року був дистанційно завербований воєнною розвідкою РФ (ГРУ). Він встановив контакт із куратором через месенджер, використовуючи анонімний чат для надсилання голосових повідомлень.

Чоловік "зливав" ворогу розташування штабів, укріпрайонів, вогневих позицій і запасних командних пунктів українських військ.

Росіяни планували завдавати ракетно-бомбових ударів по координатах, які надавав затриманий, і попереджали його про атаки, щоб той встиг залишити небезпечну зону.

Контррозвідка СБУ вчасно викрила плани ворога та запобігла ударам. Чоловіка затримали неподалік від лінії бойового зіткнення. Під час обшуку у нього вилучили два мобільні телефони, які він використовував для зв’язку з представником ГРУ.

СБУ встановила особу куратора — він перебуває на передовій східного фронту.

Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд взяв його під варту без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.