Передавал информацию российскому ГРУ. Задержан "крот" в бригаде ВСУ

Задержанный мужчина (Фото: СБУ)

В Харьковской области правоохранители задержали мужчину в боевой бригаде ВСУ, который якобы передавал врагу координаты подразделений на Купянском направлении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По данным следствия, подозреваемый в январе 2025 года был дистанционно завербован военной разведкой РФ (ГРУ). Он установил контакт с куратором через мессенджер, используя анонимный чат для передачи голосовых сообщений.

Мужчина "сливал" врагу расположение штабов, укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск.

Россияне планировали наносить ракетно-бомбовые удары по координатам, которые предоставлял задержанный, и предупреждали его об атаках, чтобы тот успел покинуть опасную зону.

Контрразведка СБУ вовремя разоблачила планы врага и предотвратила удары. Мужчину задержали недалеко от линии боевого столкновения. Во время обыска у него изъяли два мобильных телефона, которые он использовал для связи с представителем ГРУ.

СБУ установила личность куратора – он находится на передовой восточного фронта.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд заключил его под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.