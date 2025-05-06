Передавал информацию российскому ГРУ. Задержан "крот" в бригаде ВСУ
В Харьковской области правоохранители задержали мужчину в боевой бригаде ВСУ, который якобы передавал врагу координаты подразделений на Купянском направлении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным следствия, подозреваемый в январе 2025 года был дистанционно завербован военной разведкой РФ (ГРУ). Он установил контакт с куратором через мессенджер, используя анонимный чат для передачи голосовых сообщений.
Мужчина "сливал" врагу расположение штабов, укрепрайонов, огневых позиций и запасных командных пунктов украинских войск.
Россияне планировали наносить ракетно-бомбовые удары по координатам, которые предоставлял задержанный, и предупреждали его об атаках, чтобы тот успел покинуть опасную зону.
Контрразведка СБУ вовремя разоблачила планы врага и предотвратила удары. Мужчину задержали недалеко от линии боевого столкновения. Во время обыска у него изъяли два мобильных телефона, которые он использовал для связи с представителем ГРУ.
СБУ установила личность куратора – он находится на передовой восточного фронта.
Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд заключил его под стражу без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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