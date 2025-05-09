Венгрия выслала двух дипломатов-"шпионов", они работали в посольстве Украины – Сийярто

Петер Сийярто (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Из Венгрии выслали двух дипломатов, работавших в посольстве Украины в Будапеште. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто в видеообращении после того, как Украина заявила о раскрытии агентов военной разведки Венгрии.

По его словам, это решение уже передано послу Украины в Венгрии. Сийярто назвал их "шпионами".

Глава венгерского МИД также заявил, что правительство страны больше не потерпит "продолжительных клеветнических действий Киева".

"Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы не позволим втянуть Венгрию в войну – это одна из причин для клеветнических действий, начатых Украиной, и, кроме того, венгерский народ сейчас решает, должна ли Украина стать членом ЕС", – сказал Сийярто.