Сийярто отреагировал на заявление СБУ о разоблачении венгерских агентов в Закарпатье

Петер Сийярто (Фото: Boglarka Bodnar/EPA)

Будапешт не получал официальной информации от Киева о разоблачении агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили в Закарпатской области. Об этом в эфире ATV сообщил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, передает медиа 444.

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Глава венгерского МИД обвинил Украину в использовании антивенгерской пропаганды.

"Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась безосновательной", – добавил Сийярто.

В то же время он отметил, что Будапешт пока не получал от Киева официальной информации об этом инциденте.

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"Когда мы получим какие-либо детали или официальную информацию, мы сможем с этим разобраться, до того времени это следует квалифицировать как пропаганду, к которой нужно относиться осторожно", – резюмировал министр иностранных дел Венгрии.

Утром 9 мая Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, которая шпионила в Закарпатской области. Задержаны два человека, им сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Сеть занималась сбором разведданных о военной защищенности региона, местах дислокации Сил обороны, воздушных и наземных оборонных объектах, а также о настроениях местного населения, утверждают в спецслужбе.

25 апреля 2025 года стало известно, что СБУ задержала киевлянку, которая делала онлайн-трансляции для ФСБ из военных объектов Украины.

7 мая СБУ сообщила о задержании 44-летнего жителя Сумской области, который выдавал себя за военного, чтобы шпионить за Силами обороны на Курском направлении.