СБУ сообщила о задержании "агента ФСБ", который притворялся военным и шпионил за ВСУ

Задержанный (Фото: СБУ)

В Сумской области задержан 44-летний местный житель, который выдавал себя за военного, чтобы шпионить за Силами обороны на Курском направлении. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Отмечается, что мужчина переодевался в пиксельную форму и, выдавая себя за военного, объезжал пограничную местность на рейсовых автобусах. Он скрыто фиксировал пункты базирования и маршруты движения украинских защитников, а данные передавал куратору из ФСБ через мессенджер.

Правоохранители выяснили, что для связи они использовали кодовые слова, свидетельствовавшие о выходе задержанного на связь и готовности предоставить "отчет".

Как выяснила СБУ, россияне планировали использовать полученные данные для планирования ударов по локациям сил обороны. Однако планы врага были сорваны, а "агент" и его куратор были разоблачены.

СБУ задержала фигуранта "на горячем", когда тот шпионил возле объекта ВСУ. На месте у него изъяли телефон с анонимным чатом, куда он посылал зашифрованную информацию для ФСБ. В частности, координаты для прицельных ударов управляемыми авиабомбами по украинским войскам.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога, ему может грозить пожизненное.