СБУ повідомила про затримання "агента ФСБ", який прикидався військовим та шпигував за ЗСУ

Затриманий (Фото: СБУ)

У Сумській області затримано 44-річного місцевого мешканця, який видавав себе за військового, щоб шпигувати за Силами оборони на Курському напрямку. Про це повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що чоловік перевдягався у піксельну форму та, видаючи себе за військового, об’їжджав прикордонну місцевість на рейсових автобусах. Він приховано фіксував пункти базування та маршрути руху українських захисників, а дані передавав куратору з ФСБ через месенджер.

Правоохоронці з'ясували, що для зв'язку вони використовували кодові слова, які свідчили про вихід затриманого на зв’язок та готовність надати "звіт".

Як з'ясувала СБУ, росіяни планували використати отримані дані для планування ударів по локаціях Сил оборони. Однак плани ворога були зірвані, а "агента" і його куратора було викрито.

СБУ затримала фігуранта "на гарячому", коли той шпигував біля об’єкта ЗСУ. На місці в нього вилучили телефон з анонімним чатом, куди він надсилав зашифровану інформацію для ФСБ. Зокрема, координати для прицільних ударів керованими авіабомбами по українських військах.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави, йому може загрожувати довічне.