В ЦПД опровергли фейк о якобы венгерской операции "Турул" в Закарпатье

В соцсетях распространяется дезинформация о так называемой операции "Турул", в ходе которой Венгрия якобы планирует вернуть себе часть украинских территорий. Однако эта новость фейковая, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

ЦПД отмечает, что параллельно с этой ложной информацией также распространяются видео якобы стягивания венгерской бронетехники на границу с Украиной.

Первоисточником этих сообщений является анонимный X-аккаунт HungaryBased, регулярно публикующий провокационные сообщения о "возвращении Закарпатья" и не имеющий никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.

Министерство обороны Венгрии объяснило, что распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште связано с фестивалем Ludovika – ежегодным публичным мероприятием.

"Operation Turul" Coming Soon....



Transcarpathia's Return to the Motherland. 🇭🇺😉 pic.twitter.com/54EOfaHuw5