В ЦПД опровергли фейк о якобы венгерской операции "Турул" в Закарпатье
В соцсетях распространяется дезинформация о так называемой операции "Турул", в ходе которой Венгрия якобы планирует вернуть себе часть украинских территорий. Однако эта новость фейковая, сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
ЦПД отмечает, что параллельно с этой ложной информацией также распространяются видео якобы стягивания венгерской бронетехники на границу с Украиной.
Первоисточником этих сообщений является анонимный X-аккаунт HungaryBased, регулярно публикующий провокационные сообщения о "возвращении Закарпатья" и не имеющий никакого отношения к венгерским медиа или государственным структурам.
Министерство обороны Венгрии объяснило, что распространенное в сети видео с бронетехникой в Будапеште связано с фестивалем Ludovika – ежегодным публичным мероприятием.
"Operation Turul" Coming Soon....— Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) May 10, 2025
Transcarpathia's Return to the Motherland. 🇭🇺😉 pic.twitter.com/54EOfaHuw5
Другие материалы из фейкового сообщения – это архивные кадры из учений Adaptive Hussars 23, которые проходили в ноябре 2023 года.
В ЦПД подчеркнули, что такие "вбросы" выгодны России и преследуют цель создать напряженную ситуацию между Украиной и соседними государствами.
"Распространяя подобные фейки о якобы "территориальных претензиях", россияне и их прокси пытаются сталкивать украинцев и венгров. Это их традиционная стратегия", – подытожили в ЦПД.
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- Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не получил официальной информации от Киева об разоблачении агентов военной разведки Венгрии. Он назвал действия Киева "антивенгерской пропагандой".
- После разоблачения агентурной сети Венгрия выслала двух дипломатов, работавших в посольстве Украины в Будапеште. Киев зеркально выслал двух венгерских дипломатов.
- 10 мая Будапешт сообщил о задержании и депортации украинского бизнесмена из-за якобы его "шпионской деятельности". Он когда-то был украинским дипломатом в Венгрии.