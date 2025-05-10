Правительство Венгрии сообщило о задержании и депортации украинского гражданина из-за якобы его "шпионской деятельности". Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий призвал страну "положить конец бессмысленной антиукраинской истерии".

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"О задержании гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", – написал чиновник.

Днем 10 мая венгерское правительство опубликовало видео с задержанием украинца в центре Будапешта, которое накануне в пятницу совершили сотрудники Центра по борьбе с терроризмом (TEK).

Главное национальное управление иммиграции Венгрии запретило мужчине въезд и проживание на территории страны из-за его якобы "шпионской деятельности".

"После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину средних лет из Венгрии, учитывая, что его деятельность в значительной степени угрожала суверенитету нашей страны. Указанное лицо ранее выполняло свою работу под дипломатическим прикрытием, но сейчас его официальный статус прекратился", – утверждает правительство страны.