Сибига объявил о высылке из Украины двух венгерских дипломатов
Украина приняла решение выслать двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, два венгерских дипломата должны покинуть Украину в течение 48 часов.
Сибига рассказал, что посла Венгрии пригласили в МИД и вручили ему соответствующую ноту.
"Мы действуем в ответ на действия Венгрии исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", — подчеркнул глава украинской дипломатии.
Ранее в этот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
- 9 мая 2025 года СБУ сообщила, что впервые в истории Украины разоблачила агентов военной разведки Венгрии, которые шпионили в Закарпатской области.
- Сийярто отреагировал на это заявление и обвинил Украину в использовании антивенгерской пропаганды.