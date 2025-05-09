Сибига объявил о высылке из Украины двух венгерских дипломатов

Они должны покинуть Украину в течение 48 часов, подчеркнул глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украина приняла решение выслать двух венгерских дипломатов в ответ на действия Будапешта. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

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По его словам, два венгерских дипломата должны покинуть Украину в течение 48 часов.

Сибига рассказал, что посла Венгрии пригласили в МИД и вручили ему соответствующую ноту.

"Мы действуем в ответ на действия Венгрии исходя из принципа взаимности и наших национальных интересов", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Ранее в этот же день глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.