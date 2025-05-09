"У нас есть план Б и план В". Каллас – о блокировании Венгрией вступления Украины в ЕС

В настоящее время в Брюсселе работают над тем, чтобы получить поддержку всех членов Евросоюза, утверждает Кая Каллас

Кая Каллас (Фото: пресс-служба правительства)

Европейский Союз понимает, как действовать, если вето Венгрии относительно вступления Украины не будет преодолено. Об этом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила журналистам во Львове, передает Европейская правда.

Каллас утверждает, что в Брюсселе есть твердая уверенность в том, что двусторонние вопросы не должны тормозить вступление Украины в ЕС, и европейские структуры готовятся к возможному блокированию.

"У нас есть план Б и план В. Но наш фокус – план А, суть которого – получить поддержку всех", – подчеркнула глава евродипломатии, добавив, что переговоры с Будапештом идут.

"У Украины есть своя домашняя работа, и ЕС также должен сделать свою домашнюю работу. И мы работаем с венгерским правительством", – продолжила Каллас.

По ее словам, если компромисс не будет найден, ЕС готов действовать. Каллас акцентировала, что в Брюсселе работают над планом Б, но отказалась его раскрывать.

"Процесс вступления, или, как мы его называем, процесс воссоединения, – важен не только для Украины, но и для Евросоюза", – резюмировала она.