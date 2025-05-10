Уряд Угорщини повідомив про затримання та депортацію українського громадянина через нібито його "шпигунську діяльність". Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий закликав країну "покласти край безглуздій антиукраїнській істерії".

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", – написав посадовець.

Вдень 10 травня угорський уряд опублікував відео із затриманням українця в центрі Будапешта, котре напередодні у п'ятницю здійснили працівники Центру боротьби з тероризмом (TEK).

Головне національне управління імміграції Угорщини заборонило чоловіку в'їзд та проживання на території країни через буцімто його "шпигунську діяльність".

"Після з'ясування ситуації влада вночі депортувала чоловіка середнього віку з Угорщини, враховуючи, що його діяльність значною мірою загрожувала суверенітету нашої країни. Зазначена особа раніше виконувала свою роботу під дипломатичним прикриттям, але зараз її офіційний статус припинився", – стверджує уряд країни.