У ЦПД спростували фейк про нібито угорську операцію "Турул" на Закарпатті
У соцмережах шириться дезінформація про так звану операцію "Турул", під час якої Угорщина нібито планує повернути собі частину українських територій. Проте ця новина є фейковою, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
ЦПД зазначає, що паралельно з цією неправдивою інформацією також поширюються відео буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.
Першоджерелом цих повідомлень є анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про "повернення Закарпаття" та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.
Міністерство оборони Угорщини пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika – щорічним публічним заходом.
"Operation Turul" Coming Soon....— Based Hungary 🇭🇺 (@HungaryBased) May 10, 2025
Transcarpathia's Return to the Motherland. 🇭🇺😉 pic.twitter.com/54EOfaHuw5
Інші матеріали з фейкового допису – це архівні кадри з навчань Adaptive Hussars 23, які відбувалися в листопаді 2023 року.
У ЦПД наголосили, що такі "вкиди" вигідні Росії та мають на меті створити напружену ситуацію між Україною та сусідніми державами.
"Поширюючи подібні фейки про нібито "територіальні претензії", росіяни та їхні проксі намагаються зіштовхувати українців і угорців. Це їхня традиційна стратегія", – підсумували в ЦПД.
- 9 травня СБУ вперше в історії викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала на Закарпатті на шкоду нацбезпеці України.
- Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримав офіційної інформації від Києва щодо викриття агентів воєнної розвідки Угорщини. Він назвав дії Києва "антиугорською пропагандою".
- Після викриття агентурної мережі Угорщина вислала двох дипломатів, які працювали у посольстві України у Будапешті. Київ дзеркально вислав двох угорських дипломатів.
- 10 травня Будапешт повідомив про затримання і депортацію українського бізнесмена через нібито його "шпигунську діяльність". Той колись був українським дипломатом в Угорщині.