У ЦПД спростували фейк про нібито угорську операцію "Турул" на Закарпатті

У соцмережах шириться дезінформація про так звану операцію "Турул", під час якої Угорщина нібито планує повернути собі частину українських територій. Проте ця новина є фейковою, повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

ЦПД зазначає, що паралельно з цією неправдивою інформацією також поширюються відео буцімто стягування угорської бронетехніки до кордону з Україною.

Першоджерелом цих повідомлень є анонімний X-акаунт HungaryBased, який регулярно публікує провокаційні дописи про "повернення Закарпаття" та не має жодного стосунку до угорських медіа чи державних структур.

Міністерство оборони Угорщини пояснило, що поширене в мережі відео з бронетехнікою в Будапешті пов’язане з фестивалем Ludovika – щорічним публічним заходом.

"Operation Turul" Coming Soon....



Transcarpathia's Return to the Motherland. 🇭🇺😉 pic.twitter.com/54EOfaHuw5